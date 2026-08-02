A 46 anni dal 2 agosto 1980 Bologna ricorda la strage della stazione

Donne, uomini, bambini che si preparavano a partire per le vacanze: a 46 anni da quel 2 agosto del 1980, Bologna ricorda la strage che devastò la stazione, uccidendo 85 persone e ferendone altre 200. "Un segno profondo inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani" scrive il capo dello stato Sergio Mattarella nel suo messaggio, invitando a salvaguardare i valori di libertà, giustizia e democrazia.

