MORIRONO 85 PERSONE

A 46 anni dal 2 agosto 1980 Bologna ricorda la strage della stazione

Un segno profondo inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani" scrive il capo dello stato Sergio Mattarella nel suo messaggio, invitando a salvaguardare i valori di libertà, giustizia e democrazia.

di Alessandra Chertizza
02 Ago 2026 - 13:48
01:34 
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Donne, uomini, bambini che si preparavano a partire per le vacanze: a 46 anni da quel 2 agosto del 1980, Bologna ricorda la strage che devastò la stazione, uccidendo 85 persone e ferendone altre 200. "Un segno profondo inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani" scrive il capo dello stato Sergio Mattarella nel suo messaggio, invitando a salvaguardare i valori di libertà, giustizia e democrazia.
 

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