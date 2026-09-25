A 15 anni sul Suv rubato: arrestato dopo un folle inseguimento

Viaggiava a velocità sostenuta su una statale in direzione Perugia quando i militari del nucleo radiomobile lo hanno intercettato intimandogli l'alt. Solo che a quel punto l'automobilista, a bordo di una Land Rover Vogue, invece che fermarsi ha schiacciato il piede sull'acceleratore. Ne è nato un inseguimento con le forze dell'ordine durante il quale il conducente ha anche speronato un'altra auto condotta da una giovane donna, che fortunatamente non ha riportato ferite. Dopo alcuni chilometri i militari sono riusciti a bloccare l'automobilista: un ragazzino di appena 15 anni che è stato tratto in arresto in flagranza di reato per le ipotesi di reato di ricettazione, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. Al momento dell'arresto, infatti, il minore ha opposto una strenua resistenza, aggredendo i militari, che sono comunque riusciti a immobilizzarlo. Durante le operazioni di contenimento, i carabinieri hanno riportato lievi lesioni personali. Le successive verifiche hanno confermato che il veicolo era stato sottratto presso un autosalone di Ravenna.