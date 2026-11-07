Diciotto multe in quattro mesi, ma inviate all'indirizzo sbagliato: ora dovrà pagare 9mila euro
Le sanzioni sono state recapitate tutte insieme, in ritardo, perché spedite inizialmente a Fano, a un indirizzo sbagliato. L'uomo ha anche l'auto bloccatadi Roberta Fiorentini
Siamo a Cagli, in provincia di Pesaro e Urbino. Un cittadino inglese di 48 anni, due figli dalla ex moglie italiana, vive a lavora come cuoco. Il suo mezzo attuale è la bicicletta, perché l'auto è bloccata causa 18 multe ricevute in 4 mesi. Che gli sono arrivate tutte insieme perché arrivavano a un altro indirizzo.