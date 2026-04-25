25 Aprile di tensione in tutta Italia: gli episodi da Roma a Milano

Quello del 2026 è uno dei 25 Aprile più carico di tensione degli ultimi anni. A Roma si spara contro una coppia che ha il fazzoletto dell’Anpi. A Milano la Brigata Ebraica è costretta a uscire dal corteo: "Siamo stati cacciati perché abbiamo nei nostri striscioni la stella di David, perché difendiamo il diritto dello stato d'Israele di esistere, perché difendiamo i diritti della Brigata ebraica a sfilare? Non lo so, chiedetelo a loro. Un signore passandoci di fianco ci ha detto: 'Siete saponette mancate'" ha detto Emanuele Fiano, esponente del Pd e di Sinistra per Israele. Ancora a Roma e a Bologna viene picchiato e allontanato chi porta le bandiere ucraine e europee.