23enne ucciso a Cagliari, un residente:""Come sono sceso ho visto pompieri, carabinieri, ho detto: cosa è successo?"

Leonardo Mocci l'ultima sera l'ha trascorsa con i suoi amici, in un palazzo, a Monserrato, in provincia di Cagliari. Poi, dopo le 23, ha fatto appena in tempo a uscire dal portone, quando si è ritrovato davanti il suo assassino, che lo ha freddato con un colpo di pistola al petto. Dalle case intorno si sentono delle urla soffocate. Il 23enne prova a chiedere aiuto, ma dopo pochi passi si accascia al suolo. Il proiettile, che sarebbe stato esploso da distanza ravvicinata, gli ha perforato il cuore. Per lui, non c'è nulla fare. Diversi i residenti della zona che hanno sentito il colpo di pistola. Qualcuno si è affacciato alla finestra e ha visto a terra il 23enne mentre i ragazzi che erano con Mocci davano l'allarme. "Come sono sceso ho visto pompieri, carabinieri; ho detto: ma cosa è successo?", racconta un condomino.