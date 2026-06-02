VETERANA DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA

2 giugno, la mascotte dell'Arma dei carabinieri Briciola sfila nella parata

La sfilata lungo via dei Fori Imperiali, mentre indossa"la"mantella"con la bandiera italiana"

02 Giu 2026 - 12:40
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2 giugno
festa della repubblica