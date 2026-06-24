"Vengo lì e vi sparo", l'audio shock del 19enne autore del video dell'incidente di Ceriale

Dopo il video pubblicato sui social dal 19enne autore del reel pubblicato dopo l'incidente stradale di Ceriale, in cui ha perso la vita Sofia Barberi, dai social network spunta un altro audio shock. "Fatevi un lavaggio del cervello prima di parlare, avrò pure sbagliato, ma ci sono modi e modi... siete fortunati che voglio bene alla mia famiglia, perché se no vengo lì e vi sparo a tutti quanti" dice il giovane con toni minacciosi.