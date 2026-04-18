Venezia affonda, gli esperti: "Per salvarla potrebbe essere necessario spostarla"

Alzare le rive, chiudere la laguna in maniera permanente che verrà trasformata dall'ecosistema in una specie di lago, sono questi alcune delle strategie che nel futuro, si parla di secoli, potrebbero dover essere adottate per "salvare" Venezia che sta lentamente affondando. Lo scenario più drastico sarebbe quello di ricollocare altrove la città, se non tutta almeno i suoi monumenti simbolo.