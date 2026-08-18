"Scritte fasciste sulla scuola" a Pisa, ma erano le indicazioni degli operai

Sui muri della scuola primaria Collodi di Porta a Lucca (Pisa) compaiono alcune scritte realizzate con lo spray. Una di queste recita: "Sì fascia" e reca sotto disegnata una freccia. Alcuni organi di stampa locale e, soprattutto, esponenti del Partito Democratico non hanno dubbi: si tratta senz’altro di inaccettabili proclami fascisti e invitano a non trascurare quanto accaduto. Ma le presunte scritte fasciste e i presunti simboli nazisti (semplici frecce) li hanno in realtà fatti gli operai che stanno svolgendo i lavori di manutenzione alla scuola: erano indicazioni per i lavori da eseguire.