Sciacca, abbandona nove cani sul terrazzo a 43 gradi: denunciato

Li ha abbandonati sul suo terrazzo a Sciacca, nell'Agrigentino, sotto il sole cocente a 43 gradi, senza nemmeno la ciotola d'acqua. Le immagini dei nove cani sofferenti hanno subito fatto il giro del web e da lì è partita la macchina dei soccorsi con l'aiuto della polizia locale. Una volta intervenute le forze dell'ordine e i volontari della Leida, associazione italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente, cinque cuccioli e la mamma sono stati portati in salvo, mentre per altri quattro non c'è stato nulla da fare. Il proprietario del terrazzo è stato denunciato e punito grazie alla legge Brambilla.