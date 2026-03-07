Roma, nel quartiere di San Basilio nasce l'Agorà della gentilezza
Promossa da Fondazione Guido Carli con il Ministero Interno si inserisce nel solco dei progetti di riqualificazione dei parchi in abbandonodi Alessio Fusco
Quartiere San Basilio Roma, tra i palazzi delle case popolari c'era un vecchio parco degradato e lasciato all'abbandono e allo spaccio. Oggi grazie a un progetto promosso dalla fondazione Guido Carli con la collaborazione del ministero dell'Interno e la prefettura è nata l'Agorà della gentilezza. Nel nuovo parco, a pochi metri dalla palestra legalità aperta da don Coluccia, prete sotto scorta per le sue battaglie contro lo spaccio, sono stati piantati sei ulivi.