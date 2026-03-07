Piantati sei Ulivi

Roma, nel quartiere di San Basilio nasce l'Agorà della gentilezza

Promossa da Fondazione Guido Carli con il Ministero Interno si inserisce nel solco dei progetti di riqualificazione dei parchi in abbandono

07 Mar 2026 - 12:53
Quartiere San Basilio Roma, tra i palazzi delle case popolari c'era un vecchio parco degradato e lasciato all'abbandono e allo spaccio. Oggi grazie a un progetto promosso dalla fondazione Guido Carli con la collaborazione del ministero dell'Interno e la prefettura è nata l'Agorà della gentilezza. Nel nuovo parco, a pochi metri dalla palestra legalità aperta da don Coluccia, prete sotto scorta per le sue battaglie contro lo spaccio, sono stati piantati sei ulivi. 

 

