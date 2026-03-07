Roma, nel quartiere di San Basilio nasce l'Agorà della gentilezza

Quartiere San Basilio Roma, tra i palazzi delle case popolari c'era un vecchio parco degradato e lasciato all'abbandono e allo spaccio. Oggi grazie a un progetto promosso dalla fondazione Guido Carli con la collaborazione del ministero dell'Interno e la prefettura è nata l'Agorà della gentilezza. Nel nuovo parco, a pochi metri dalla palestra legalità aperta da don Coluccia, prete sotto scorta per le sue battaglie contro lo spaccio, sono stati piantati sei ulivi.