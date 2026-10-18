"O acquistiamo il carburante o manteniamo le nostre famiglie " | "Siamo stanchi, ma non ci fermeremo"

"L'agricoltura è arrivata a un punto di non ritorno. Come agricoltori dobbiamo fare una scelta: o acquistiamo il carburante e paghiamo le tasse o facciamo la spesa a casa e manteniamo le nostre famiglie". È il grido d'allarme che agricoltori e autotrasportatori hanno lanciato dal presidio di Cerignola Est ai microfoni di Tgcom24. Il motivo? Il caro-carburanti che da mesi sta mettendo in ginocchio i lavoratori del settore. "Non ci fermeremo fino a quando lo Stato non diminuirà il prezzo del gasolio e non ci metterà nelle condizioni di andare a lavorare", ha affermato un autotrasportatore.