"No agli israeliani in Valsesia": minacce al sindaco di Varallo (Vercelli)

“Questo è l’unico avviso prima di cominciare a sparare”. E ancora: “Non permetteremo il trasferimento di altri macellai nazi sionisti”. Queste le parole colme di odio scritte in una lettera sgrammaticata, accompagnata da un proiettile e indirizzata a Pietro Bondetti, sindaco di Varallo Sesia, centro dell’Alto Vercellese. Un messaggio inquietante firmato dal sedicente “Movimento anti sionista”. Sedici righe che hanno messo il primo cittadino nel mirino per aver appoggiato il progetto Baita che, dal 2023, ha portato una settantina di famiglie israeliane a trasferirsi in Valsesia. “Mi sono spaventato”, conferma Bondetti a Tgcom24.