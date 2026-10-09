GUERRA ALLE MAFIE

'Ndrangheta, Pioletti (Primo dirigente polizia di Stato): "Con il Progetto I-CAN 181 arresti dal 2020"

A Roma"si è"tenuta la sesta riunione dello Steering Committee del Progetto I-Can

09 Ott 2026 - 09:55
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A Roma si è tenuta la sesta riunione dello Steering Committee del Progetto I-Can (Interpol Cooperation Against 'Ndrangheta), co-presieduto dal vicedirettore generale della Pubblica sicurezza, Raffaele Grassi, e dal direttore esecutivo per le Police Capabilities del Segretariato generale Interpol, Harald Arm, con la presenza del Project Leader Primo dirigente della Polizia di Stato, Simone Pioletti, e di un dirigente del Bundeskriminalamt (Bka) tedesco, per valutare i risultati conseguiti e definire le linee strategiche future. Ecco le parole del dr. Pioletti.

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