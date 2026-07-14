'Ndrangheta, maxi operazione della Dda a Reggio Calabria: 79 arresti

È scattata all'alba di martedì 14 luglio un'imponente operazione diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria che ha coordinato le indagini di carabinieri e polizia di Stato nei confronti di alcune storiche cosche della 'ndrangheta. Nello specifico, sono state interessate quella dei De Stefano, Tegano, Condello e di altre articolazioni. Le organizzazioni criminali, tra le altre cose, erano anche dedite al narcotraffico e controllavano la pizza del territorio reggino. Settantanove soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare. Di questi, 73 in carcere mentre sei ai domiciliari. Gli interessati sono tutti indagati, a vario titolo, per i reati di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente, estorsione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, aggravati dal metodo mafioso e dall'aver agevolato la 'ndrangheta, e rapina. Le indagini dei militari hanno consentito di far luce sugli interessi economici delle cosche, dal traffico di stupefacenti alle estorsioni in danno di commercianti e imprenditori.