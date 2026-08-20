'Ndrangheta, estradato in Italia l'ex latitante Domenico Paviglianiti

L'autorità giudiziaria spagnola ha consegnato all'Italia l'ex latitante Domenico Paviglianiti catturato il 26 giugno scorso a Soria, località a circa 200 kilometri da Madrid. Paviglianiti, detto "Don Mico" è stato scortato dal personale dell'Interpol, affiancato da militari della Guardia di finanza di Reggio Calabria, che lo hanno prelevato all'aeroporto di Madrid - Barajas, prendendolo in consegna dalla Policía Nacional. Atterrato a Roma Fiumicino, il boss è stato condotto in carcere. L'arresto da parte della Policia Nacional era avvenuto nell'ambito delle indagini coordinate dalla Dda di Reggio Calabria, guidata dal procuratore Giuseppe Borrelli, e condotte dalla Guardia di finanza. L'uomo era irreperibile dal 2022, a seguito dell'emissione nei suoi confronti di un ordine di esecuzione per cumulo pene per un totale di oltre 19 anni di carcere per associazione mafiosa, omicidio e armi.