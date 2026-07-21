Morte di Abderrahim Fakir, la manifestazione a Bologna diventa un caso: Salvini accusa Lepore

Dopo gli scontri a Bologna tra esponenti dei centri sociali e forze dell'ordine durante il corteo per la morte di Abderrahim Fakir, il centrodestra va all'attacco. Durissima la premier Giorgia Meloni che, in un post sui social, chiede che sulla vicenda venga fatta piena luce, ma traccia una linea netta contro le violenze ai danni delle forze dell'ordine registrate durante le proteste. Quanto avvenuto in città, scrive la premier, è "inaccettabile". Matteo Salvini mette sotto accusa il sindaco di Bologna: "Irresponsabile e anti-italiana una sinistra che alimenta l'odio verso chi indossa una divisa. Nei prossimi giorni sarò a Bologna per portare il mio sostegno alla polizia". Il primo cittadino Matteo Lepore si difende: "La città è ferita, non si può morire così. Ma ci fidiamo dello Stato".

