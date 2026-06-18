a Monza

"Mimmo l'egiziano", il custode anti-ladri premiato con il Giovannino d'Oro

Da oltre trent'anni vigila sul quartiere e aiuta le forze dell'ordine. Ha contribuito a 41 arresti

di Matteo Pedrazzoli
18 Giu 2026 - 18:29
01:35 
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