La testimonianza

"Io vittima dei furti dei maranza"

Simone è stato rapinato il 16 luglio, quando uno dei componenti della banda sarebbe dovuto essere in carcere: su di lui pendeva una misura cautelare da tre giorni, sempre per rapina"

28 Ago 2026 - 21:17
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