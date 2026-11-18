"La società dei social e dei videogiochi ha sostituito quello che si faceva nei cortili e nei giardini... Il mondo ora è diventato più individualista, il corpo dei figli... un tempo gli studenti potevano muoversi, vivere fuori nella società. I cortili e i giardini sono stati chiusi prima dell'arrivo dei social, con l'arrivo degli smartphone. I social network e i videogiochi glieli abbiamo iniettati noi, trovo incredibile che invece di dire 'ma che alternative gli proponiamo' gli vietiamo questo... L'alternativa ai social è far tornare i ragazzini da soli da scuola e non accompagnarli la mattina e l'alternativa ai videogiochi è riaprire i cortili e i giardini e dire ai ragazzi di uscire e fare la loro vita. Tutti gli adulti vogliono invece monitorarli, tenerli sotto controllo... la scuola vieta Internet fino alle 13 e da quell'ora in poi è in mano a Internet e ai social network", così lo psicoterapeuta e presidente dell'Istituto Minotauro, Matteo Lancini.