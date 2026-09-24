In provincia di Bari

"Il pane di Altamura è sopravvalutato": scoppia la polemica

Un'inchiesta annunciata da un articolo pubblicato sulla rivista del Gambero Rosso"ha scatenato una bufera

di Maria Luisa Sgobba
24 Set 2026 - 22:47
01:23 
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