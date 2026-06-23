Il climatologo Massimiliano Fazzini a Tgcom24: "Ondata di calore eccezionale per il periodo"

"Ci troviamo di fronte a una ondata di calore statisticamente eccezionale per quanto riguarda il mese di giugno. Temperature di 37°/38° non sono consuete, le medie per città come Milano e Roma sono una trentina di gradi", esordisce così Massimliano Fazzini, climatologo dell'Università di Camerino e della Società italiana Geologia Ambientale, intervenuto a Tgcom24. E riguardo la cosiddetta temperatura percepita precisa: "Si tratta di una cosa fondamentale. Ricordiamoci che le temperature vengono spesso prese all'ombra o su un terreno erboso. Ecco che, quindi, certe volte quando leggiamo certe temperature per esempio sulle croci delle farmacie che segnano anche 44 o 45 gradi, è vero che non sono ufficiali, ma rappresentano esattamente quello che accade in quel punto. Dunque, per esempio, chi lavora in quel punto è costretto a sopportare delle temperature percepite persino anche superiori. Dunque ben vengano i provvedimenti presi dal governo per chi lavora all'esterno".