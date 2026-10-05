"OFFESA AL DECORO"

"Ha pulito la spiaggia a petto nudo": multato volontario a La Spezia

La disavventura di Benedetto Vasile, 87 anni, una specie di istituzione nella zona

di Francesco Mortola
05 Ott 2026 - 19:04
01:31 
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