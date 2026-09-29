Garlasco, chiusa l'indagine su Andrea Sempio: si va verso il rinvio a giudizio

L’inchiesta bis sul delitto di Garlasco è ufficialmente chiusa. E la procura di Pavia, che ha coordinato le lunghe e complesse indagini dei carabinieri di Milano, non ha dubbi: per gli inquirenti è Andrea Sempio ad avere ucciso Chiara Poggi il 13 agosto del 2007, dopo che la vittima aveva rifiutato un suo approccio.