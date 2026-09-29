Garlasco, chiusa l'indagine su Andrea Sempio: si va verso il rinvio a giudizio
Tre gli elementi delle nuove analisi: l'impronta di scarpa compatibile con quella dell'indagato, le tracce genetiche e il DNA sulle unghie"di Alessio Campana
L’inchiesta bis sul delitto di Garlasco è ufficialmente chiusa. E la procura di Pavia, che ha coordinato le lunghe e complesse indagini dei carabinieri di Milano, non ha dubbi: per gli inquirenti è Andrea Sempio ad avere ucciso Chiara Poggi il 13 agosto del 2007, dopo che la vittima aveva rifiutato un suo approccio.
I pm pavesi hanno depositato in cancelleria anche le ultime consulenze tecniche disposte in risposta alle osservazioni della difesa. E confermano le loro conclusioni: la traccia 33, l’impronta palmare sulla parete delle scale dove fu trovato il cadavere di Chiara, è di Andrea Sempio. E aggiungono: sulla base di un esperimento effettuato utilizzando la ninidrina, come accadde all’epoca su quella impronta, non è possibile escludere che la traccia 33 fosse sporca di sangue.