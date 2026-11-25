Una gerbera rossa, donata da un uomo a una donna, non come semplice omaggio, ma come assunzione simbolica di responsabilità e come impegno al rispetto. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l'Unione Induista Italiana e Federfiori-Confcommercio promuovono la settima edizione di "Fiore SOSpeso", la campagna nata per contrastare ogni forma di sopruso. All’iniziativa partecipano, oltre ai luoghi di culto, anche molte scuole di yoga in tutta Italia.