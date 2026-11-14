"Dopo 14 anni di calvario è arrivata la fine, non mi sembra vero", parla l'infermiera condannata e poi scarcerata
La donna era stata condannata a 25 anni di carcere per l'omicidio della dirimpettaia Linda Taffi Pamiodi Alessio Campana
Ha trascorso la prima notte in casa dopo le oltre quattromila passate in cella, senza smettere di gridare la sua innocenza. È la fine di un incubo per Monica Busetto, tornata libera dopo tredici anni in carcere. La sentenza che l'ha condannata a 25 anni per omicidio si è rivelata un errore giudiziario. Non è stata lei, come invece avevano stabilito i giudici, a uccidere la dirimpettaia Linda Taffi Pamio a Mestre nel dicembre del 2012. Non è un'assassina come credevano i tribunali. La Corte d'appello di Trento ha accolto l'istanza di revisione e Busetto, 75 anni, è stata assolta.