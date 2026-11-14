"Dopo 14 anni di calvario è arrivata la fine, non mi sembra vero", parla l'infermiera condannata e poi scarcerata

Ha trascorso la prima notte in casa dopo le oltre quattromila passate in cella, senza smettere di gridare la sua innocenza. È la fine di un incubo per Monica Busetto, tornata libera dopo tredici anni in carcere. La sentenza che l'ha condannata a 25 anni per omicidio si è rivelata un errore giudiziario. Non è stata lei, come invece avevano stabilito i giudici, a uccidere la dirimpettaia Linda Taffi Pamio a Mestre nel dicembre del 2012. Non è un'assassina come credevano i tribunali. La Corte d'appello di Trento ha accolto l'istanza di revisione e Busetto, 75 anni, è stata assolta.