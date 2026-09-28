"David Rossi non si suicidò", il risultato della nuova perizia

Sarebbero stati almeno in due e di statura corpulenta, ad aggredire David Rossi, ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, poi lo avrebbero fatto precipitare dalla finestra del suo ufficio. Sono i risultati di una prima valutazione tecnica, emersi dopo la simulazione di quanto accaduto quella sera disposta dalla commissione parlamentare d’inchiesta, ed effetuati dai carabinieri del Ris di Roma. Per la magistratura si trattò di suicidio