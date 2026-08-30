"Ce la metterò tutta per tornare presto", il messaggio social di Di Battista
L'ex deputato ha ripreso conoscenza ma le sue condizioni sarebbero ancora molto gravi. Solidarietà"bipartisan dal mondo politico. "di Erika Sita'
Ce la metterò tutta per tornare presto". Alessandro Di Battista risponde così, sui social, dall'ospedale di Cuba, a L'Avana, dove è stato trasferito, a chi gli augura di fare presto rientro in Italia. Ricoverato dopo un malore Venerdì sera a Santa Clara, a 300 km da dove si trova adesso, l'ex deputato Cinque Stelle ha ripreso conoscenza.