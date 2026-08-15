"Case pollaio" a Gallipoli, in una casa per 9 persone c'erano 17 ragazzi

Due garage affittati come case vacanze e un appartamento dove potevano essere ospitate al massimo di nove persone in cui c'erano 17 ragazzi, undici dei quali minorenni. Sono le "case pollaio" affittate a giovani turisti scoperte a Gallipoli dalla Guardia di Finanza. Un locatore è stato anche denunciato per omessa comunicazione alla Questura di Lecce delle generalità delle persone alloggiate. Complessivamente le ispezioni dei finanzieri hanno riguardato 70 case vacanze nei quartieri balneari Baia Verde e Lido San Giovanni a Gallipoli (Lecce). Qui è stata accertata, in totale, la presenza di 480 turisti, di cui 123 minorenni, disposti a pagare dai 2.000 ai 5.000 euro a settimana. Sono state riscontrate 27 violazioni all'Ordinanza del Sindaco di Gallipoli e accertate oltre 100 persone in eccedenza rispetto a quanto previsto dalla normativa in vigore. Per questo i locatori saranno multati con sanzioni per oltre 48.000 euro.