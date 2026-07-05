Allarme Fentanyl, Roberta Villa a Tgcom24: "Basta una dose 50-100 volte inferiore all'eroina"

"L'allarme esiste per le persone che sono dipendenti da oppiacei e da sostanze perché spesso si dice che il fentanyl sia 50-100 volte più potente dell'eroina, ciò significa che basta una dose 50-100 volte inferiore per provocare gli stessi effetti" ha spiegato a Tgcom24 Roberta Villa, giornalista scientifica. "Quando questo farmaco è nelle mani dei medici che sanno perfettamente come dosarla, non è assolutamente pericoloso, ma quando va sul mercato dell'abuso e viene usato per tagliare le sostanze stupefacenti è molto elevato il rischio che possa provocare un'overdose".