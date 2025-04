Volontaria dell'alluvione in Toscana vittima di truffa online: "La mia identità rubata per chiedere soldi"

Da volontaria nel 2023 nel corso dell'alluvione che colpì la Toscana a vittima di truffa online. E' la storia di Letizia Bottai: "Hanno rubato le mie foto di quando spalavo fango per aprire un falso profilo e chiedere soldi per una presunta famiglia di Firenze rimasta senza casa per colpa dell'Arno. Ma l'Arno allora non straripò a Firenze". La denuncia arriva dalla diretta interessata.