Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
ancora sotto choc

Uomo disabile insultato e picchiato a Bologna

"Deriso per la sua condizione di fragilità, insultato e poi anche picchiato

di Chiara Ottaviani
07 Dic 2025 - 12:58
01:27 

"Un nostro cliente che è uscito con il farmaco appena rientrato e aveva il sangue". Un uomo disabile di 52 anni è stato aggredito in pieno giorno, picchiato da 3 giovani mentre andava all’oratorio. Succede a Bologna, in via Bentini: prima le prese in giro, poi gli insulti, e infine il pestaggio. Questo indicativamente sarebbe il luogo nel quale il 52enne è stato violentemente aggredito preso a calci e a pugni dopodiché sconvolto si è recato in quella farmacia per chiedere aiuto. A intervenire sono stati i carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere per identificare gli aggressori. All'ospedale i medici medicano le ferite, ma il 52enne è ancora sotto choc.

  

 

video tg