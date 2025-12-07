Uomo disabile insultato e picchiato a Bologna

"Un nostro cliente che è uscito con il farmaco appena rientrato e aveva il sangue". Un uomo disabile di 52 anni è stato aggredito in pieno giorno, picchiato da 3 giovani mentre andava all’oratorio. Succede a Bologna, in via Bentini: prima le prese in giro, poi gli insulti, e infine il pestaggio. Questo indicativamente sarebbe il luogo nel quale il 52enne è stato violentemente aggredito preso a calci e a pugni dopodiché sconvolto si è recato in quella farmacia per chiedere aiuto. A intervenire sono stati i carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere per identificare gli aggressori. All'ospedale i medici medicano le ferite, ma il 52enne è ancora sotto choc.