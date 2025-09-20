Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Come nei matrimoni

Unioni civili, la Cassazione apre all'assegno di mantenimento

Il caso riguarda lo scioglimento di una unione tra due donne: per i giudici si applicano gli stessi principi delle coppie legate dal vincolo del matrimonio

di Chiara Ottaviani
20 Set 2025 - 13:09
01:27 

L’assegno di mantenimento non è più un'esclusiva del matrimonio. La Cassazione apre ufficialmente anche alle unioni civili. 
Un verdetto destinato a fare scuola. La Suprema Corte, infatti, stabilisce che anche nell’ambito dell’unione civile può essere riconosciuto un assegno di divorzio a favore del partner economicamente più debole. Il sostegno economico può essere concesso laddove venissero accertate condizioni di reale squilibrio economico tra i partner, derivanti dalle scelte condivise durante la relazione, rispettando il principio di solidarietà. A stabilirlo è l’ordinanza della Prima Sezione Civile, accogliendo il ricorso di una donna che, al termine di una relazione omoaffettiva formalizzata con unione civile, chiedeva un contributo economico all'ex compagna. I giudici le danno ragione.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri