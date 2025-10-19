Treviso, l'ex colf col pallino della finanza lascia l'eredità alla Rsa: "Una sorpresa"

"E' stata una sorpresa non ce l'aspettavamo, neanche la conoscevamo". A Casa Fenzi, residenza sanitaria per anziani di Conegliano, provincia di Treviso, non si aspettavano certo quel lascito quasi milionario. anche perché nessuno in città sospettava che Anna Maria Battistutti avesse messo da parte - prima di passare a miglior vita - un vero e proprio tesoretto tra contanti, titoli di stato, azioni, e pure qualche immobile. Annamaria era una insospettabile autodidatta degli investimenti finanziari. E non è stata l'unica a Conegliano in questi ultimi mesi a pensare agli altri in punto di morte. "Un bel segnale di fiducia nelle istituzioni", commenta il sindaco Fabio Chies.