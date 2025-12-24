Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
LA STORIA

Treviso, in casa con 130mila luci di Natale

Ogni sera"Oscar Bontempo, 78 anni, subito dopo il crepuscolo accende le luminarie e chiunque abbia la fortuna di passare di qui è piacevolmente costretto a fermarsi e guardare.

di Rita Ferrari Rothnamer
24 Dic 2025 - 20:52
01:33 
video evidenza