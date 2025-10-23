Logo Tgcom24
Torino, uomo ucciso a coltellate in un agguato

L'aggressore, descritto come un uomo incappucciato, si è dato alla fuga ed è tuttora ricercato

di Gigi Sironi
23 Ott 2025 - 20:51
Marco Veronese aveva 39 anni. Era un installatore di antifurti. Si era separato da poco. Era padre di tre figli. Dopo la separazione era tornato a vivere con i genitori nella casa di famiglia, proprio a pochi passi dal luogo in cui è stato ucciso. Non era un personaggio pubblico. Viveva la vita tranquilla di molti: un lavoro, una famiglia, una routine quotidiana. Il fatto stesso che i genitori lo abbiano riaccolto in casa, dopo la separazione, racconta una vita di affetti piena. La famiglia vive da vent’anni in corso Francia. Veronesi era figlio unico. La madre fa la badante di notte, il padre è in pensione e la accompagna al lavoro. I carabinieri sono sulle tracce del killer.