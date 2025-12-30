Logo Tgcom24
Cronaca
Terrorismo, Hannoun si è avvalso della facoltà di non rispondere

L'architetto giordano è uno dei nove arrestati nell'ambito dell'inchiesta genovese sui fondi inviati dall'Italia all'organizzazione terroristica

di Alessio Campana
30 Dic 2025 - 12:48
 E' il giorno dell'interrogatorio di garanzia per Mohammed Hannoun, il presidente dell'associazione dei palestinesi in Italia accusato di essere al vertice della cellula italiana di Hamas avrebbe, direttamente o indirettamente, l'organizzazione terroristica. Incontra il giudice per le indagini preliminari nel carcere di Genova, dove si trova detenuto dal 27 dicembre, quando la polizia e la guardia di finanza hanno bussato alla sua porta per arrestarlo. Hannoun si è avvalso della facoltà di non rispondere, prima di farsi interrogare vuole leggere gli atti.  