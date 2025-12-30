Terrorismo, Hannoun si è avvalso della facoltà di non rispondere

E' il giorno dell'interrogatorio di garanzia per Mohammed Hannoun, il presidente dell'associazione dei palestinesi in Italia accusato di essere al vertice della cellula italiana di Hamas avrebbe, direttamente o indirettamente, l'organizzazione terroristica. Incontra il giudice per le indagini preliminari nel carcere di Genova, dove si trova detenuto dal 27 dicembre, quando la polizia e la guardia di finanza hanno bussato alla sua porta per arrestarlo. Hannoun si è avvalso della facoltà di non rispondere, prima di farsi interrogare vuole leggere gli atti.