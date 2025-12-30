Logo Tgcom24
Cronaca
interrogatorio di garanzia

Terrorismo, Hannoun non risponde alle domande del gip

L'architetto è sospettato di essere al vertice della cellula italiana di Hamas

di Alessio Campana
30 Dic 2025 - 18:56
01:36 

Non ha risposto ad alcuna domanda Mohammad Hannoun, che non si è fatto interrogare dal giudice. Ha rilasciato soltanto dichiarazioni spontanee, negando le accuse. In carcere dal 27 dicembre, Hannoun è sospettato di essere al vertice della cellula italiana di Hamas. La stessa che, sostiene chi indaga, avrebbe finanziato l'organizzazione terroristica con 7 milioni di euro. Sarà trasferito nella sezione per i detenuti accusati di terrorismo. Durante il blitz, che ha coinvolto tre associazioni, sono stati trovati pacchi di denaro contante. Erano stati gli stessi istituti bancari, dopo la strage del 7 ottobre del 2023, a scegliere di interrompere o modificare i rapporti con Hannoun e la sua associazione.

hamas
finanziamenti