Terrorismo, Hannoun non risponde alle domande del gip

Non ha risposto ad alcuna domanda Mohammad Hannoun, che non si è fatto interrogare dal giudice. Ha rilasciato soltanto dichiarazioni spontanee, negando le accuse. In carcere dal 27 dicembre, Hannoun è sospettato di essere al vertice della cellula italiana di Hamas. La stessa che, sostiene chi indaga, avrebbe finanziato l'organizzazione terroristica con 7 milioni di euro. Sarà trasferito nella sezione per i detenuti accusati di terrorismo. Durante il blitz, che ha coinvolto tre associazioni, sono stati trovati pacchi di denaro contante. Erano stati gli stessi istituti bancari, dopo la strage del 7 ottobre del 2023, a scegliere di interrompere o modificare i rapporti con Hannoun e la sua associazione.