Ingorgo vicino al Colosseo: suora si improvvisa vigile e dirige il traffico

Una suora si è improvvisata vigile per risolvere un ingorgo a due passi dal Colosseo. Come mostra il video diffuso dall'agenzia Adnkronos, un autobus dell'Atac è rimasto incastrato in curva a causa della sosta selvaggia all'incrocio tra via dei Querceti e via di San Giovanni in Laterano. Il conducente ha quindi tentato ogni manovra, senza successo. E così, vista l'assenza dei vigili, una suora - tonaca nera, velo in testa, piumino e sneaker rosse - si è messa al centro dell'incrocio dando indicazioni agli automobilisti. "Sto facendo il vigile, così vi mando a casa prima", dice.
A girare questo video, come spiega l'Adnkronos, è stato il consigliere comunale di Forza Italia Francesco Carpano. "È da mesi che segnalo all'amministrazione Gualtieri l'esigenza di mettere dei dissuasori di sosta a questo incrocio, nel silenzio assoluto, tuttavia, dei miei interlocutori. Del resto pensare che un solo sindaco possa governare bene una città grande come Roma porta inevitabilmente a questo: trascurare gli interventi di prossimità, che siano i servizi o gli interventi di governo del traffico", ha detto. "A questo serve il decentramento, ma per farlo bisogna rinunciare a del potere dal centro e avvicinarlo a cittadini, cosa che Roberto Gualtieri e il Partito Democratico non hanno nessuna intenzione di fare, a scapito di tre milioni di romani che non sanno a chi rivolgersi quando vivono un disservizio o, come in questo caso, hanno a che fare con un problema che si potrebbe tranquillamente risolvere", ha aggiunto. Per poi concludere: "Rinnovo il mio invito a Roberto Gualtieri ed Eugenio Patanè, come scritto tempo fa anche in un'interrogazione orale: mettete dei dissuasori a questo incrocio".