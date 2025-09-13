La pattinatrice Julia Marie Gaiser muore travolta da un camion

Una giovane altoatesina e stella del pattinaggio, Julia Marie Gaiser, ha perso la vita in un incidente stradale a Salisburgo. La 23enne, che era originaria di Bressanone ma studiava nella città austriaca, stava percorrendo una ciclabile lungo la Gaisbergstraße, una strada molto frequentata, quando nei pressi di un incrocio è stata travolta da un camion che stava svoltando a destra. Nonostante gli immediati tentativi di rianimazione, la ragazza è deceduta sul posto. Il camionista è stato sottoposto all'alcoltest, che è risultato negativo.