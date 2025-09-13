Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
INUTILI I TENTATIVI DI RIANIMAZIONE

La pattinatrice Julia Marie Gaiser muore travolta da un camion

L'atleta altoatesina ha perso la vita a Salisburgo mentre stava percorrendo una ciclabile

13 Set 2025 - 22:05
00:35 

Una giovane altoatesina e stella del pattinaggio, Julia Marie Gaiser, ha perso la vita in un incidente stradale a Salisburgo. La 23enne, che era originaria di Bressanone ma studiava nella città austriaca, stava percorrendo una ciclabile lungo la Gaisbergstraße, una strada molto frequentata, quando nei pressi di un incrocio è stata travolta da un camion che stava svoltando a destra. Nonostante gli immediati tentativi di rianimazione, la ragazza è deceduta sul posto. Il camionista è stato sottoposto all'alcoltest, che è risultato negativo.

video evidenza
salisburgo

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri