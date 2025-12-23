Logo Tgcom24
Cronaca
Incastrato dalle telecamere

Sparatoria a Palermo, arrestato un ragazzo di 21 anni

Aveva ferito una donna e poi sotterrato il fucile

23 Dic 2025 - 12:58
01:33 

E’ stato incastrato dalle telecamere e quando i poliziotti della squadra mobile di Palermo si sono presentati davanti a Giuseppe Calì 21 anni, il ragazzo ha fatto ritrovare il fucile a pallini che aveva sotterrato. Calì nella notte tra sabato e domenica nella zona della movida palermitana ha ferito, forse per un colpo partito per sbaglio, Valentina Peonio 33enne che ora si trova ricoverata per ferite al collo e alla schiena, ma non è in pericolo di vita.

