Sparatoria a Palermo, arrestato un ragazzo di 21 anni

E’ stato incastrato dalle telecamere e quando i poliziotti della squadra mobile di Palermo si sono presentati davanti a Giuseppe Calì 21 anni, il ragazzo ha fatto ritrovare il fucile a pallini che aveva sotterrato. Calì nella notte tra sabato e domenica nella zona della movida palermitana ha ferito, forse per un colpo partito per sbaglio, Valentina Peonio 33enne che ora si trova ricoverata per ferite al collo e alla schiena, ma non è in pericolo di vita.