ALLA CORTE D'APPELLO DI ROMA

Sisma Amatrice, il sindaco di Accumoli condannato per il crollo del campanile

Otto mesi a Stefano Petrucci, ritenuto responsabile di disastro e crollo colposo

di Alessio Campana
12 Nov 2025 - 19:28
01:22 

La Corte d'Appello di Roma ha condannato a otto mesi di reclusione l'ex sindaco di Accumoli, Stefano Petrucci, per il crollo del campanile che nella notte del 24 agosto 2016, durante il terremoto con epicentro nella zona di Amatrice, costò la vita a un'intera famiglia. L'ex primo cittadino è stato ritenuto responsabile di disastro e crollo colposo, mentre l'accusa di omicidio colposo è caduta in prescrizione. I giudici hanno disposto inoltre che Petrucci, insieme al Comune di Accumoli, al Dipartimento della Protezione civile e al ministero dell'Interno, risarcisca i danni alle parti civili.

