L'OPERAZIONE a Caulonia

Sequestrate 2mila piante di marijuana nei boschi della Locride

Scoperti a Caulonia, in provincia di Reggio Calabria, oltre 2mila arbusti di Cannabis Sativa

19 Ago 2025 - 09:07
Oltre 2mila piante di marijuana nascoste tra i boschi della Locride. È la piantagione scoperta dai Carabinieri a Caulonia, in provincia di Reggio Calabria: oltre 2mila arbusti di Cannabis Sativa, coltivati con tecniche avanzate e serviti da un complesso sistema di irrigazione. La scoperta è avvenuta nel corso di un'attività di rastrellamento condotta dai militari della Stazione Carabinieri di Caulonia, insieme ai colleghi dello Squadrone Eliportato "Cacciatori Calabria". La coltivazione, per dimensioni e organizzazione, aveva assunto i connotati di un'impresa agricola illegale

