Scoperta una piantagione marijuana allestita in un bunker

Un vero e proprio bunker sotterraneo, nascosto sotto una casa di campagna e trasformato in "serra" per la coltivazione di una piantagione di marijuana perfettamente attrezzata: è quanto hanno scoperto i carabinieri di Platì, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori "Calabria", nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio. Un 67enne è stato denunciato in stato di libertà per produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L'uomo aveva realizzato una sofisticata coltivazione "indoor" all'interno di un bunker ricavato alla base di una sua abitazione secondaria, situata in una zona rurale del territorio comunale. I carabinieri, durante una perlustrazione, hanno notato una griglia di aerazione spuntare in modo anomalo tra la vegetazione. Seguendo il percorso dei condotti di ventilazione, i militari sono giunti fino all'ingresso di un locale nascosto, protetto da un ingegnoso sistema di carrucole e contrappesi che consentiva l'accesso al rifugio sotterraneo. All'interno sono state trovate numerose piante di marijuana, di altezza compresa tra 60 e 180 centimetri, coltivate con un impianto idrico ed elettrico completo, alimentato da un allaccio abusivo alla rete pubblica. Il locale, costruito in violazione delle norme edilizie, era stato concepito per garantire la crescita delle piante lontano da occhi indiscreti, con sistemi di illuminazione e ventilazione controllata.