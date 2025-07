Scena muta all'orale di Maturità, terzo caso in Veneto

In Veneto si registra il terzo caso di uno studente che ha rifiutato di sostenere l'esame orale di Maturità, ottenendo comunque il diploma per la somma dei crediti. È successo al Liceo classico Canova di Treviso, dove un 18enne è passato con poco più di 60 su 100. Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha proposto di introdurre la bocciatura in casi simili.