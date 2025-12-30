Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
ticket in aumento

Sanità, Emilia-Romagna in crisi

Il presidente della Regione De Pascale, oltre a lamentarsi dei tagli statali, ha puntato l'indice sul cosiddetto pendolarismo sanitario da altri territori

di Paolo Scarlata
30 Dic 2025 - 20:39
01:33 

"E io pago", diceva il grande Totò per individuare i destinatari della classica fregatura. Una brutta strada che oggi ci porta in Emilia-Romagna, dove i ticket della Sanità vanno inesorabilmente su. Si arriva a 2 euro e 20 centesimi a ricetta, con punte massime di 4. Va da sé che ad aumentare siano anche i costi delle visite e non solo. Per gli emiliani, però, ai maggiori costi non corrisponde più efficienza. Le liste d’attesa sempre lunghe, i pronto soccorso in affanno, le cure razionate. Il governatore emiliano De Pascale, oltre a lamentarsi dei tagli statali, ha puntato l’indice sul cosiddetto pendolarismo sanitario da altre regioni.

emilia-romagna
sanita
video tg