Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
BOLOGNA

San Lazzaro di Savena, l'incubo di Morena: "Allagati per la quinta volta"

"A Natale di nuovo 40 centimetri d'acqua in casa, non era neppure una pioggia eccezionale"

31 Dic 2025 - 19:38
01:37 
video tg
san lazzaro di savena