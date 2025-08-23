Salerno, 47enne trovata morta in casa: si cerca l'ex compagno

Una donna di 47 anni - Assunta Sgarbini, ma per tutti "Tina"- è stata uccisa nella sua abitazione di Montecorvino Rovella (Salerno). I carabinieri stanno cercando di rintracciare l'ex compagno. A chiamare le forze dell'ordine sono stati i parenti dell'uomo: non riuscivano a mettersi in contatto con la coppia e quindi si sono rivolti ai militari. Sono stati loro a trovare il cadavere della donna riverso sul pavimento di casa. Gli investigatori non escludono che si tratti di femminicidio.