A Montecorvino Rovella

Salerno, 47enne trovata morta in casa: si cerca l'ex compagno

Gli investigatori non escludono che si tratti di femminicidio

di Alessandra Rolla
23 Ago 2025 - 19:20
01:31 

Una donna di 47 anni - Assunta Sgarbini, ma per tutti "Tina"- è stata uccisa nella sua abitazione di Montecorvino Rovella (Salerno). I carabinieri stanno cercando di rintracciare l'ex compagno. A chiamare le forze dell'ordine sono stati i parenti dell'uomo: non riuscivano a mettersi in contatto con la coppia e quindi si sono rivolti ai militari. Sono stati loro a trovare il cadavere della donna riverso sul pavimento di casa. Gli investigatori non escludono che si tratti di femminicidio.

