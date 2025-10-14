Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
"Evera Project"

Roma, quattro 20enni dichiarano "guerra" al degrado

Armati di sacchi, guanti e mascherina, hanno deciso di ripulire Ottavia, quartiere periferico della Capitale

di Fabiola Mosciatti
14 Ott 2025 - 21:36
01:27 

Uniti contro il degrado del loro quartiere. Evera Project nasce dall'idea di quattro ventenni che, armati di sacchi, guanti e mascherina, hanno deciso di ripulire Ottavia, quartiere periferico della Capitale. In pochi mesi si sono uniti altri giovani, che grazie ai social hanno conosciuto il progetto. In tanti ora seguono e partecipano a eventi organizzati non solo per ripulire la città dall'immondizia, ma anche per creare momenti di socialità.

video tg
roma