Roma, quattro 20enni dichiarano "guerra" al degrado

Uniti contro il degrado del loro quartiere. Evera Project nasce dall'idea di quattro ventenni che, armati di sacchi, guanti e mascherina, hanno deciso di ripulire Ottavia, quartiere periferico della Capitale. In pochi mesi si sono uniti altri giovani, che grazie ai social hanno conosciuto il progetto. In tanti ora seguono e partecipano a eventi organizzati non solo per ripulire la città dall'immondizia, ma anche per creare momenti di socialità.