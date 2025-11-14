Logo Tgcom24
Ecco il video dell'aggressione allo youtuber Cicalone

Alla stazione Ottaviano della linea A

14 Nov 2025 - 13:21
01:11 

Simone Ruzzi, conosciuto online come "Cicalone" per i suoi video di denuncia sulla microcriminalità nella metropolitana di Roma, è stato aggredito alla stazione Ottaviano della linea A mentre stava documentando alcune situazioni di rischio.  

